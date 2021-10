Lille FLOW - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille, Nord rapport au sol avec Yaman FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

rapport au sol avec Yaman FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 16 octobre 2021, Lille. rapport au sol avec Yaman

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le samedi 16 octobre à 09:00

Journée de master class niveau avancé en Breakdance Yaman : Yaman Okur est un personnage atypique dans le milieu du break dance, ou bboying. Autodidacte, il a fait de son handicap un style unique. Lorsqu’il n’est pas en tournée avec Madonna, il participe en tant que danseur ou chorégraphe à de nombreux spectacles. Récemment il a ajouté à son Cv sa première exposition de photographie, et la chorégraphie du spectacle musical Les 3 Mousquetaires. Jamais loin du bitume, il reste fidèle à l’esprit de battle. Retour sur deux décennies, ou presque, de danse. rapport au sol est un cycle de formation avancé en breakdance FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T09:00:00 2021-10-16T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu FLOW - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Adresse 1 rue de Fontenoy, Lille Ville Lille lieuville FLOW - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille