Rapport 2021 du GIEC : vers des temps chaotiques ? avec Terre & Océan Maison écocitoyenne, 14 octobre 2021, Bordeaux.

Rapport 2021 du GIEC : vers des temps chaotiques ? avec Terre & Océan

Maison écocitoyenne, le jeudi 14 octobre à 18:00

**Créé en 1988, Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) n’est pas un organisme de recherche, mais un lieu d’expertise visant à synthétiser des travaux menés dans les laboratoires du monde entier.** **Sa vocation ? Fournir des évaluations détaillées de l’état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies d’atténuation et d’adaptation.** **Cette année, le sixième rapport confirme encore plus précisément la cause humaine du réchauffement climatique, le risque de « chaos » global qui découle de son accélération et les potentielles conséquences régionales…** **À quoi doit-on s’attendre et quelles parades peut-on envisager ? Décryptages et explications !** **Public adulte, en accès libre** **Le pas sanitaire est demandé à l’entrée**

Gratuit, sans inscription

Didier Swingedouw, « climatologue » contributeur aux rapports du GIEC, chercheur CNRS, laboratoire EPOC, Université Bordeaux.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T18:00:00 2021-10-14T20:00:00