Rapide de Grand Quevilly 7 rondes 15 min + 5 secondes par coup 1er prix : 150 € minimun prix par catégorie renseignement sur le site internet de l’ALBCS Echecs.

préinscription sur le site de l’ALBCS Echecs

Rapide de Grand Quevilly 10 Avril 2022 Mairie annexe de Grand Quevilly place gabriel Péri 76120 Grand Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

2022-04-10T09:00:00 2022-04-10T18:00:00

