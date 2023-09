Découvrez l’univers de la réparation textile avec Rapid Couture – Pornichet Rapid Couture Pornichet Pornichet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Découvrez l'univers de la réparation textile avec Rapid Couture – Pornichet
20 et 21 octobre
Rapid Couture Pornichet

Au programme : Découverte du metier de couturier- retoucheur

Découverte des techniques de reparation

Visite de l’atelier

Découverte des matières Rapid Couture Pornichet 47 avenue Charlotte 44380 Pornichet Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:30:00+02:00 – 2023-10-20T12:30:00+02:00

Rapid Couture Pornichet
47 avenue Charlotte 44380 Pornichet
Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-10-20T09:30:00+02:00 – 2023-10-20T12:30:00+02:00
2023-10-21T09:30:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

