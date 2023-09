Découvrez l’univers de la réparation textile avec Rapid Couture – Auray Rapid Couture Auray Auray Catégories d’Évènement: Auray

Au programme : Découverte du metier de couturier- retoucheur

Découverte des techniques de reparation

Visite de l’atelier

Rapid Couture Auray 26 rue Clémenceau 56400 Auray

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:30:00+02:00

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:30:00+02:00

2023-10-21T09:30:00+02:00 – 2023-10-21T12:30:00+02:00

