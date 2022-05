Raphaëlle Pia La Ferté-Loupière La Ferté-Loupière Catégories d’évènement: La Ferté-Loupière

Raphaëlle Pia La Ferté-Loupière, 30 juillet 2022, La Ferté-Loupière.

2022-07-30 15:00:00 – 2022-09-11 18:30:00

La Ferté-Loupière Yonne A 20 ans, Elle découvre la peinture et obtient l'agrégation d'Arts Plastiques. Tout en enseignant elle ne cessera de peindre. Passionnée par cette ville si culturellement riche, elle s'y fixe définitivement. Aujourd'hui elle occupe un atelier de la Ville de paris, donnant sur un jardin naturel, adossé au cimetière du Père Lachaise. Les sujets de ses tableaux sont souvent saisis dans la campagne ou les forêts et peints de manière mi-abstraite mi-figurative. Danse Macabre Octogonale

