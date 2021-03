Raphaëlle Paupert-Borne et Jean-Laube, 26 mars 2021-26 mars 2021, Marseille.

Raphaëlle Paupert-Borne et Jean-Laube 2021-03-26 11:00:00 11:00:00 – 2021-05-15 18:00:00 18:00:00 Galerie Béa Ba 122 Rue Sainte

Marseille 13055

Vernissage vendredi 26 mars.



Raphaëlle Paupert-Borne

Née à Lyon en 1969. Vit et travaille à Marseille et Paris.

L’œuvre prolifique de Raphaëlle Paupert-Borne articule films, performances, dessins, peintures, photographies, dans un va-et-vient permanent entre récit autobiographique et captation du réel où le dessin et la peinture tiennent une place centrale. Elle a réalisé plusieurs films courts, dont les documentaires « Apnée » en 2003 et « Marie-Thé » en 2007. Elle a réalisé « Marguerite et le dragon » à la Villa Médicis, à Rome, dont elle était pensionnaire en 2008-2009, ce film sélectionné au Festival du Réel est sorti en salle en octobre 2013, et en DVD. Lors de sa résidence dans le cadre des Quartiers Créatifs de Marseille-Provence 2013, à la Cité de l’Abeille, elle réalise « L’Abeille de Déméter », une comédie musicale antique alliant dessin, peinture et chant avec les habitants.





Jean Laube

Né en 1959 à Nîmes. Vit à Marseille, travaille à Marseille et Paris.

L’artiste crée des tableaux, des reliefs, des peintures sur bois, sur papier, sur des assemblages de carton ou encore construit de petits théâtres d’optique. Il y est toujours question d’espaces représentés ou construits, de forme et de couleur, de leurs prises et leurs découpes mutuelles. Les œuvres récentes sont de petits formats où sont ramassés échelles, vues, gestes et matériaux.

Il a exposé depuis le milieu des années quatre-vingt en France et à l’étranger (en 2013 : Le générateur, Galerie Brun-L’église, Centre Régional d’Art le 19 Montbéliard). En 2009, Laube réalise avec Raphaëlle Paupert-Borne le film « Marguerite et le Dragon ». Il a enseigné la peinture et la sculpture dans différentes Écoles d’Art, Caen, Blois, Montpellier et Avignon.

+33 9 67 25 68 89 http://galerie-bea-ba.com/

