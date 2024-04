Raphaëlle MOREAU accompagné de Maxence PILCHEN Oizon, mardi 6 août 2024.

Raphaëlle MOREAU accompagné de Maxence PILCHEN Oizon Cher

Un splendide programme classico-romantique , également virtuose, fin et jubilatoire, dont les célèbres Sonates de Beethoven et Ravel, interprétées par Raphaëlle Moreau, dont la pureté de son et les couleurs musicales sont incontestées dans le monde de la musique.

Déjà lancée dans une belle carrière, la jeune violoniste enchaîne les grands festivals et les enregistrements primés. Un véritable petit joyau musical à découvrir ou redécouvrir, pour la plus jeune musicienne de notre édition d’été, accompagnée par Maxence Pilchen. 2020 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 20:45:00

fin : 2024-08-06

Château de la Verrerie

Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire contact@festival-boucard.fr

L’événement Raphaëlle MOREAU accompagné de Maxence PILCHEN Oizon a été mis à jour le 2024-04-08 par OT SAULDRE ET SOLOGNE