Raphaela Edelbauer : Terre liquide Goethe-Institut Paris, 18 novembre 2021, Paris.

Raphaela Edelbauer : Terre liquide

Goethe-Institut Paris, le jeudi 18 novembre à 19:30

Sélectionné pour le Prix du livre allemand 2019, le premier roman de la jeune autrice autrichienne Raphaela Edelbauer est enfin traduit en français (éd. du Globe, 2021). À l’occasion de sa venue en France, elle fait une étape au Goethe-Institut de Paris et s’entretient avec son traducteur Olivier Mannoni et la journaliste Elise Gruau. **Raphaela Edelbauer** est née à Vienne en 1990. À partir de 2009, elle publie dans des magazines littéraires et participe à des festivals littéraires. Avec son roman “Das flüssige Land” (Terre liquide), elle a été présélectionnée pour les Prix du livre allemand et autrichien. **Elise Gruau** est productrice de documentaires pour France Culture depuis 2013. Sa bande-dessinée Terre ferme avec la dessinatrice Aurélie Castex (Marabulles) est sortie en juin 2021. Traducteur à ce jour de plus de 170 ouvrages, **Olivier Mannoni** est aussi journaliste indépendant et biographe. Il traduit des ouvrages de philosophes, sociologues, historiens et romanciers allemands. Pour en savoir plus : [https://www.goethe.de/ins/fr/fr/ver.cfm?event_id=22442145](https://www.goethe.de/ins/fr/fr/ver.cfm?event_id=22442145)

Entrée libre, réservation conseillée

En partenariat avec le Forum Culturel Autrichien

Goethe-Institut Paris 17 avenue d’Iéna 75116 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

