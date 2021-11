Raphaël Théâtre de l’Olivier, 5 mai 2021, Istres.

Raphaël

Théâtre de l’Olivier, le mercredi 5 mai à 20:00

Repoussé deux fois, « Haute Fidélité » a fini par paraître ce printemps. l’artiste a retrouvé dans cette nouvelle aventure le producteur Benjamin Lebeau, la moitié du duo électro The Shoes. Ensemble, ils ont façonné les douze titres qui constituent « Haute fidélité », un disque que l’artiste considère lui-même comme le plus intime, une oeuvre autobiographique qui rend hommage au chanteur Christophe. « Les problèmes de coeur m’intéressent mille fois plus que les problèmes de fric. »L’amour avec un grand A est au cœur de son neuvième disque studio. « J’imagine une jeune femme, à un tournant de sa vie, disons une rupture amoureuse. Plongée au cœur de cette solitude douloureuse, elle écoute cette musique, celle de Raphaël. Et, il se passe quelque chose d’assez surnaturel : elle sent une présence, comme si le chanteur et ses musiciens, se matérialisaient, à proximité d’elle.S’instaure une relation étrange, un peu magique,un jeu d’apparitions et de disparitions, Je voudrais dire la place que la musique occupe dans notre monde intime, comment elle nous aide à traverser nos crises de vies, ou nos vies tout court. » DAVID LESCOT (metteur en scène)

De 5 à 30€

♫♫♫

Théâtre de l’Olivier Boulevard Leon Blum 13800 Istres Istres Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-05T20:00:00 2021-05-05T22:30:00