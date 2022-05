Raphaël Mezrahi dans le cadre du Festival d’Humour de Paris Théâtre Bobino Paris Catégories d’évènement: île de France

Raphaël Mezrahi dans le cadre du Festival d'Humour de Paris Théâtre Bobino, 20 juin 2022, Paris. Le lundi 20 juin 2022

de 20h00 à 22h00

. payant

1/3 de vidéos inédites, 2/3 de seul en scène ! Une création sur mesure pour l’ouverture du Festival d’Humour de Paris ! Durant ces 5 dernières années, Raphaël Mezrahi a passé le plus clair de son temps à restaurer des vidéos recouvertes de moisissures, à l’abandon et destinées à la benne ! Ce qui est incroyable c’est qu’il réussit son pari et sauve des spectacles uniques comme les premières prestations de Dany Boon, Yolande Moreau ou Elie Kakou jamais diffusées… et que vous verrez évidemment ! Un show technique et humoristiquement désopilant comme il n’en existe qu’un… celui-là ! Pour info, comme Raphaël n’a pas de rappel, ce dernier sera fait par un autre artiste ! Suspense… RDV lundi 20 juin à 20h à Bobino ! Coupe de champagne offerte par Raphaël Mezrahi à tous les spectateurs ! Théâtre Bobino 14-20 rue de la Gaité 75014 Paris Contact : https://festivaldhumourdeparis.com/portfolio-item/raphael-mezrahi-rappelez-moi-mardi-a-16h/ https://billetterie-jmd.tickandlive.com/reserver/raphael-mezrahi-rappelez-moi-mardi-a-16h/27045?idwl=1

