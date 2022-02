Raphaël – Haute fidélité Saint-Louis, 8 avril 2022, Saint-Louis.

Raphaël – Haute fidélité Saint-Louis

2022-04-08 20:30:00 – 2022-04-08 22:00:00

Saint-Louis Haut-Rhin Saint-Louis

EUR «Et dans 150 ans », « Caravane », « Sur la route »… Qui n’a jamais fredonné l’une des chansons de Raphaël ?

L’auteur, compositeur, interprète et écrivain a sorti un neuvième album en mars 2020, Haute Fidélité.

Le poète repart en tournée avec une sélection de ses chansons les plus célèbres des 20 dernières années, mêlées de pépites plus récentes et confidentielles.

Entre rock, ballades et chanson française, retrouvez la voix claire et douce de Raphaël accompagnée de ses musiciens et d’une comédienne/danseuse.

Plus qu’un concert, Raphaël et sa troupe proposent une expérience autour des 9 opus de l’artiste, ornée de vidéos et rehaussée d’une mise en scène flirtant avec le théâtre.

L’amoureux des mots ne cesse d’enrichir son oeuvre d’expérimentations sonores, de collaborations prodigieuses et d’émotions saisissantes, pour créer un univers envoûtant, teinté de mélancolie, de beauté et de sensibilité, dans lequel le spectateur se perdra avec délice.

La rencontre entre son jeu profond, « fait de douleur et de douceur », avec l'énergie brûlante du flamenco est une promesse unique !

Cette création commandée par La Filature à l'occasion du festival les Vagamondes 2021, retransmise en vidéo dans son format numérique, ira enfin à la rencontre des spectateurs : une occasion unique d'admirer le groupe Sabîl et Rocío Molina réunis sur scène !

+33 3 89 70 03 13

Saint-Louis

