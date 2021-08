Raphaël • Haute fidélité Le Cube, 14 avril 2022, Villenave-d'Ornon.

Raphaël • Haute fidélité

Le Cube, le jeudi 14 avril 2022 à 20:30

Raphaël nous présente son nouveau spectacle ! ——————————————— ### “J’ai toujours rêvé de proposer quelque chose de plus singulier qu’un concert de rock ou de chansons comme je le fais depuis plus de vingt ans, éternelle géographie du chanteur et son groupe derrière ! Il faut imaginer une femme qui habiterait dans une sorte de friche industrielle, dans une période d’abandon, un crash amoureux où tout indiffère, où seules les chansons d’amour peuvent l’atteindre. Et ces chansons, les miennes, puisqu’il faut bien admettre que je n’ai su parler que de ça, l’atteignent tant, que le groupe et le chanteur se matérialisent dans son appartement, apparaissant, disparaissant mystérieusement dans son salon, sa chambre, sa salle de bain, pouvant interagir avec elle à la manière de ces personnages perdus hors de l’écran de la rose pourpre du Caire ou de Pirandello, un espace ou les personnages pourront se parler, se voir, se répondre, sans que l’on sache trop au final qui est réel et qui n’existe pas. Le dispositif est très fantaisiste, il offre une grande liberté de ton, la possibilité de questionner notre rapport intime à la culture populaire, au romantisme des chansons qui traversent nos vies mais aussi d’être parfois ironique sur la place du chanteur. Ce dispositif ouvre aussi et surtout la possibilité d’un véritable concert qui sera le cœur de ce spectacle. » Raphaël + d’infos service culturel 05 57 99 52 24

Tout public • Durée : 1 h 30 • Tarifs : 25 € et 18 €

Chanson française

Le Cube chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T20:30:00 2022-04-14T22:00:00