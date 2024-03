Raphaël Guichard joue Les Caprices de Goya, un programme pour guitare seule Musée Goya Castres, samedi 18 mai 2024.

Raphaël Guichard joue Les Caprices de Goya, un programme pour guitare seule A l’occasion de la 20ème édition de la Nuit européenne des musées, Raphaël Guichard joue Les Caprices de Goya, un programme pour guitare seule. Samedi 18 mai, 20h00, 21h00, 22h00 Musée Goya Entrée libre, dans la limite des places disponibles

A l’occasion de la 20ème édition de la Nuit européenne des musées, Raphaël Guichard joue Les Caprices de Goya, un programme pour guitare seule.

Composés en 1961, les 24 Caprichos de Goya du compositeur italien Mario Castelnuovo-Tedesco s’inspirent de l’univers fantastique et satirique de la série de gravures homonyme du célèbre peintre espagnol Francisco de Goya. Par ces Caprichos (1799), Goya dénonce les maux qui touchent l’Espagne à la fin du XVIIIe siècle.

3 représentations à 20h00, 21h00 et 22h (25’ par représentation)

Originaire du sud-ouest de la France, Raphaël Guichard s’initie très jeune à la guitare. Remportant de nombreux concours internationaux (Paris, Colmar, festival Debussy…), il se consacre à la musique de chambre et perfectionne son art au contact de grands musiciens tels qu’Olivier Chassain et Thibaut Garcia.

Musée Goya Hôtel de Ville, 81100 Castres Castres 81100 Tarn Occitanie 05 63 71 59 27 https://www.museegoya.fr/ Le musée Goya est situé dans l’ancien évêché de Castres. Il accueille la deuxième collection d’art hispanique en France après le Louvre et propose un parcours muséographique cohérent des Ibères au XX° siècle. jardin de l’évêché, hôtel de Ville

