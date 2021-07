Nantes Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Raphaël Feuillâtre – Récital de guitare | Saison HMJ Conservatoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Raphaël Feuillâtre – Récital de guitare | Saison HMJ Conservatoire de Nantes, 25 novembre 2021

Horaire : 18:30 19:30

Gratuit : non 10 € / 7 € / 3 €Abonnement dès 5 concerts – saison HMJ Auditorium du Conservatoire Sylvius Leopold Weiss – Jean-Philippe Rameau – Miguel Llobet – Heitor Villa Lobos… Guitariste remarquable, Raphaël Feuillâtre a remporté de nombreux prix internationaux et parcourt aujourd’hui les scènes prestigieuses. Deux aspects sous-tendent ce programme : des œuvres originales pour la guitare et des transcriptions. Parmi les premiers, on peut citer les œuvres de Sergio Assad inspirées du folklore brésilien et le recueil de virtuosité que sont les Variations de Llobet sur un Thème de Sor. Les transcriptions vont de Weiss à la vitrine pianistique de Rachmaninov, aux pièces de genre de Rameau. Raphäel Feuillâtre est un ancien élève de Michel Grizard, professeur de guitare au Conservatoire de Nantes. Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau Île de Nantes Nantes

