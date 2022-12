Raphaël et ses madones Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 6 6 La légende dit que Raphaël fut obsédé durant toute sa vie par une vision de la Vierge qu’il essaya de retrouver en peignant ses Madones.

Il en réalise plus de 50 au cours de sa courte carrière (puisqu’il meurt à seulement 37 ans), à travers lesquelles il parfait son style, sa maniera, caractérisée par une douceur, une certaine grâce.

Il deviendra alors « Raffaello il grazioso », le peintre de la grâce, le peintre du divin, le peintre de la beauté idéale.

Mais ces madones et ce style qui lui est propre, sont nés dans un contexte bien particulier, à Florence, où le jeune peintre se heurte à une rude concurrence, où les commandes tardent à venir, et où il doit trouver le moyen de s'imposer face aux deux titans de la peinture italienne de la Renaissance, Léonard de Vinci et Michel-Ange.

Conférence animée par Amélie Ferrigno, Docteur en histoire de l'Art et spécialiste de Raphaël.

