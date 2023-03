Raphaël et les Trois Grâces Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 6 6 Le peintre en donnera sa propre interprétation, sous la dictée des codes esthétiques de l’Antiquité, et définira ainsi les canons de la beauté féminine de la Renaissance. Grâce, sensibilité, féminité, l’œuvre de Raphaël aujourd’hui conservée au musée de Chantilly, va traverser les temps, faisant autorité dans l’histoire de la représentation de la femme dans l’art occidental.

Les citations se déclinent ainsi dans le temps jusqu’aux artistes contemporains, comme le canadien Kent Monkman qui détourne l’œuvre de Raphaël pour proposer une autre définition de la beauté. Les Trois Grâces sont un groupe sculptural de la Grèce antique admiré à la Renaissance par de nombreux peintres, dont Raphaël. Conférence animée par Amelie Ferrigno, Docteur en histoire de l’Art et spécialiste de Raphaël. Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

