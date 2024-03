Raphaël Denis. Fonds Rosenberg, les années parisiennes Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris, samedi 18 mai 2024.

Raphaël Denis. Fonds Rosenberg, les années parisiennes Autour de l’accrochage « Raphaël Denis. Fonds Rosenberg, les années parisiennes » Samedi 18 mai, 18h00 Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Entrée libre, sans réservation

Autour de l’accrochage « Raphaël Denis. Fonds Rosenberg, les années parisiennes »

L’installation au mahJ de Raphaël Denis est une réappropriation mémorielle du fonds du marchand d’art Paul Rosenberg, victime des spoliations nazies. L’artiste-chercheur explore la question des spoliations d’œuvres d’art survenues en France pendant la Seconde Guerre Mondiale depuis presque une dizaine d’années, à travers un ensemble d’installations nommées de Loi normale des erreurs.

Peu de temps avant l’armistice du 22 juin 1940, le célèbre marchand d’art Paul Rosenberg (1881-1959) loue le coffre-fort n° 7 de la Banque nationale pour le commerce et l’industrie de Libourne, en Gironde, afin d’y entreposer 162 tableaux. De nombreuses autres œuvres avaient été précédemment cachées à Tours et à Floirac. Paul Rosenberg pensait mettre en sécurité les dernières œuvres de sa galerie parisienne – installée au 21, rue de la Boétie – avant de s’exiler aux États-Unis.

L’installation de Raphaël Denis constitue un jalon dans un projet plus large sur la spoliation des œuvres d’art sous l’Occupation. L’artiste a conçu ces volumes à l’occasion de l’exposition « Paul Rosenberg, marchand de tableaux spolié sous l’Occupation » présentée au Centre Pompidou de mai à septembre 2019. Il y compile, dans l’ordre chronologique de leur prise de vue, l’ensemble des œuvres photographiées à la demande du galeriste dans le cadre de son activité dans l’entre-deux-guerres jusqu’à son départ en 1940. L’existence de ces images a été déterminante pour la restitution des œuvres qui lui avait été spoliées.

Fonds Rosenberg, les années parisiennes est installé au 2e étage du musée, à la fin du parcours permanent.

Musée d'art et d'histoire du Judaïsme 71 rue du Temple 75003 Paris Paris 75003 Le Marais Paris Île-de-France Le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme est installé dans l'un des plus beaux monuments

historiques du Marais, l’hôtel de Saint-Aignan, édifié au XVIIe siècle. Le musée retrace l’évolution du monde juif à travers son patrimoine artistique et culturel, et accorde une place privilégiée à l’histoire des juifs en France depuis le Moyen Âge, tout en évoquant les communautés d’Europe et d’Afrique du Nord. Sa collection, parmi les plus belles au monde, présente des objets de culte, des manuscrits, des textiles ainsi que des documents uniques sur l’affaire Dreyfus. Une place importante est faite à la présence juive dans les arts avec des peintres de l’École de Paris (Chagall, Kikoïne, Soutine…) et des artistes contemporains (Christian Boltanski, Sophie Calle…).

© Raphaël Denis, Fonds Paul Rosenberg : les années parisiennes