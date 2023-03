Raphael chante « Bande magnétique » – Festival Paroles Compiègne Catégories d’Évènement: Compiègne

Oise

Raphael chante « Bande magnétique » – Festival Paroles, 31 mars 2023, Compiègne . Raphael chante « Bande magnétique » – Festival Paroles Rue Maréchal Koenig Compiègne Oise

2023-03-31 – 2023-03-31 Compiègne

Oise 15 RAPHAEL CHANTE BANDE MAGNÉTIQUE Compositeur, chanteur, mais aussi comédien, écrivain et réalisateur, Raphael s’exprime sous des formes variées. Révélé en 2005 avec l’album Caravane, il obtient trois Victoires de la musique.

Écrivain reconnu, Raphael s’illustre particulièrement par ses nouvelles.

En 2017, il publie Retourner à la mer, qui dépeint des anti-héros d’une humanité tour à tour pathétique, cruelle, drôle et tendre et qui obtient le Prix Goncourt de la Nouvelle. Son premier roman, Avalanche

vient d’être publié aux éditions Gallimard. Le spectacle Bande magnétique, présenté à l’Espace Jean-Legendre, permet de revisiter ses chansons, dans une mise en scène théâtralisée originale. 20h30-Espace Jean Legendre

Place Briet Daubigny

60200 Compiègne Compiègne

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse Rue Maréchal Koenig Compiègne Oise Ville Compiègne Departement Oise Lieu Ville Compiègne

Compiègne Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne /

Raphael chante « Bande magnétique » – Festival Paroles 2023-03-31 was last modified: by Raphael chante « Bande magnétique » – Festival Paroles Compiègne 31 mars 2023 Compiègne Oise Rue Maréchal Koenig Compiègne Oise

Compiègne Oise