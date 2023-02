RAPHAEL BANDE MAGNETIQUE ESPACE AGORA COMMENTRY Catégories d’Évènement: Allier

Commentry

RAPHAEL BANDE MAGNETIQUE ESPACE AGORA, 7 avril 2023, COMMENTRY. RAPHAEL BANDE MAGNETIQUE ESPACE AGORA. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 20:30 (2023-04-07 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros. MAIRIE DE MONTMELIAN présente ce concert. Une cabine de prise de son est posée au milieu de la scène. Des techniciens s’affairent à des branchements. Des bruits de forêts. Raphael entre sur scène, il y a un piano droit, un vieil ampli avec une guitare électrique dans un étui. Trois magnétos à bandes. Une pile de bandes. Raphael pose son tabouret, s’assied au piano, commence à chanter, les magnétos se mettent à tourner. Depuis sa cabine sur la scène, un étrange ingénieur du son dirige la séance. Raphael est interrompu, questionné par l’ingénieur, sommé de montrer ce en quoi il croit, d’aller plus loin dans l’intimité de ses chansons, d’améliorer ses versions. S’agit-il d’un réenregistrement live de ses anciens albums, ou l’enjeu ne serait-il pas en réalité bien plus important ? Raphael « Bande Magnétique » Raphael « Bande Magnétique » Votre billet est ici ESPACE AGORA COMMENTRY RUE ABEL GANCE Allier MAIRIE DE MONTMELIAN présente ce concert. Une cabine de prise de son est posée au milieu de la scène. Des techniciens s’affairent à des branchements. Des bruits de forêts. Raphael entre sur scène, il y a un piano droit, un vieil ampli avec une guitare électrique dans un étui. Trois magnétos à bandes. Une pile de bandes. Raphael pose son tabouret, s’assied au piano, commence à chanter, les magnétos se mettent à tourner. Depuis sa cabine sur la scène, un étrange ingénieur du son dirige la séance. Raphael est interrompu, questionné par l’ingénieur, sommé de montrer ce en quoi il croit, d’aller plus loin dans l’intimité de ses chansons, d’améliorer ses versions. S’agit-il d’un réenregistrement live de ses anciens albums, ou l’enjeu ne serait-il pas en réalité bien plus important ? .24.0 EUR24.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Commentry Autres Lieu ESPACE AGORA Adresse RUE ABEL GANCE Ville COMMENTRY Tarif 24.0-24.0 lieuville ESPACE AGORA COMMENTRY Departement Allier

ESPACE AGORA COMMENTRY Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/commentry/

RAPHAEL BANDE MAGNETIQUE ESPACE AGORA 2023-04-07 was last modified: by RAPHAEL BANDE MAGNETIQUE ESPACE AGORA ESPACE AGORA 7 avril 2023 ESPACE AGORA COMMENTRY

COMMENTRY Allier