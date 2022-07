Raphaël, 14 janvier 2023, .

Raphaël



2023-01-14 20:30:00 – 2023-01-14

Après l’énorme succès de Caravane en 2005 et ses trois Victoires de la musique (artiste, album, chanson, tiercé gagnant), Raphaël navigue entre musique, collaborations artistiques (Jean-Louis Aubert, Alain Bashung, Cali, Daniel Darc et Richard Kolinka) et bande originale de films, notamment ceux de Samuel Benchetrit. En 2017, Raphaël obtient le prix Goncourt de la nouvelle « Retourner à la mer », publié dans la collection blanche de Gallimard, une suite presque logique, après tout, pour un artiste qui ne cesse d’écrire des instantanés de vie, comme des nouvelles… L’écriture continue de nourrir son parcours et sortent en 2021 deux opus, l’un musical avec un album intitulé « Haute Fidélité » et son dernier livre « Une éclipse », un recueil de douze nouvelles. Nous aurons le plaisir de le retrouver sur scène pour cette création personnelle.

saison_culturelle_abbeville

dernière mise à jour : 2022-07-08 par