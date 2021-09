Rapapache + MAU MAU COLLECTIVE Portail Coucou, 2 octobre 2021, Salon-de-Provence.

A l’origine du MAU MAU Collective, opère MO, explorateur artistique comme il aime à se définir et chanteur multi instrumentiste tres vite rejoint par Rit (guitare banjo percus voix) Aurelien Maurice ( basse voix percus) Jean-philippe Barrios (batterie voix) La référence aux musiques caribéennes et plus largement aux musiques noires américaines, est évidente. Les harmonies vocales, sensibles et élégantes, riches en couleurs et les mélodies très attachantes , nous portent jusqu’aux rivages de Kingston, Haïti ou la Nelle Orléans. La musique du MAU MAU Collective opère comme une force tranquille, sexy chaleureuse et brillante. Elle est un crossover au sein de la « world music » (entre H. Belafonte, les Neville Brothers ou P.Simon). Elle puise dans l’héritage de « la musique noire » au sens large et crée un pont avec les sonorités pop rock électro d’aujourd’hui. Les textes sont en anglais, optimistes et conscients, ils nous invitent au partage et à la fête. Résolument positif et plein d’espoir, le MAU MAU Collective est une respiration joyeuse et suspendue que l’on arrache aux jours qui filent.

