Aix-en-Provence Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône RAPAPACHE Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

RAPAPACHE Le 3C Café culturel citoyen, 6 novembre 2021, Aix-en-Provence. RAPAPACHE

Le 3C Café culturel citoyen, le samedi 6 novembre à 20:30

Le Rapapache est un groupe marseillais réunissant musiciens et rappeurs. Un looper, une flûte, un saxo, du beatbox, des textes et du feeling. Ces apaches du rap lèvent leur tomawak face aux cowboys du monde pour scander haut et fort leur musique !! C’est avec plaisir qu’on les retrouve au 3C pour une belle soirée festive et musicale. Entrée Prix libre.

Prix libre

♫HIP HOP, RAP♫ Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T20:30:00 2021-11-06T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Le 3C Café culturel citoyen Adresse 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence