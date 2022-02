Rapaces nocturnes Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Villers-Cotterêts Aisne À partir d’une projection en salle, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, vous fait découvrir l’extraordinaire mode de vie des rapaces nocturnes. Parcourez ensuite le parc du château de Villers-Cotterêts à l’écoute des hululements des chouettes et hiboux qui le peuplent. À partir de 9 ans. Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur. À partir d’une projection en salle, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, vous fait découvrir l’extraordinaire mode de vie des rapaces nocturnes. Parcourez ensuite le parc du château de Villers-Cotterêts à l’écoute des hululements des chouettes et hiboux qui le peuplent. À partir de 9 ans. Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur. ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/rapaces-nocturnes À partir d’une projection en salle, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, vous fait découvrir l’extraordinaire mode de vie des rapaces nocturnes. Parcourez ensuite le parc du château de Villers-Cotterêts à l’écoute des hululements des chouettes et hiboux qui le peuplent. À partir de 9 ans. Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur. OTRV

