Rieussec

RAPACES DU HAUT-LANGUEDOC Rieussec, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Rieussec. RAPACES DU HAUT-LANGUEDOC 2021-07-23 – 2021-07-23

Rieussec Hérault Rieussec Rejoignez l’équipe du Parc pour une conférence inédite autour des « Rapaces du Haut-Languedoc », avec Thomas Marchal de la LPO Hérault.

Aigles, circaètes, buses, busards, faucons… Petits ou grands, de nombreux rapaces volent dans le ciel du Haut-Languedoc. Mais les connaissez-vous vraiment ? Cette conférence sera l’occasion de les découvrir !

– Quelles espèces nichent dans le Parc naturel régional ?

– Les rapaces migrent-ils ?

– Pourquoi certains sont menacés ?

– Que mangent-ils ?

Autant de questions qui trouveront sûrement réponse au cours de la soirée.

Venez nombreux, vous allez vous régaler ! * Conférence gratuite, ouverte à tous

