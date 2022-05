Rapaces au Soulor Arrens-Marsous Arrens-Marsous Catégories d’évènement: 65400

Rapaces au Soulor Col du soulor- Devant le restaurant La Tachouère ARRENS-MARSOUS

2022-07-08 10:00:00 – 2022-08-26 12:30:00

Arrens-Marsous 65400 Un grand oiseau qui plane dans le ciel sous le Pic du Gabizos… Un rapace sûrement, mais

lequel ? Apprenez à les identifier en un coup d’œil et tentez l’expérience et les sensations du

Col du soulor- Devant le restaurant La Tachouère ARRENS-MARSOUS

