Rap & stratégies digitales : comment défendre son projet en 2021 ? FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 20 novembre 2021, Lille.

Intervenants : Emily Gonneau de Nüagency Artichaud Records & Guests 10h – 12h : « Strategy Demolition Party » par Emily Gonneau de Nüagency pour casser les clichés sur la stratégie de communication et remettre en cause les pratiques des groupes 14h – 16h : Speed Meeting / Sur réservation uniquement à [flow@mairie-lille.fr](mailto:flow@mairie-lille.fr) 16h30h : Table Ronde « Back in the 90’s : que retenir des stratégies de com’ avant le Digital » 17h30 : Table Ronde : « La Stratégie du freestyle, pourquoi faire ? » Le Flow et Artichaut Productions s’associent pour construire une journée de rencontres et de discussions, destinées aux artistes des musiques urbaines, autour de la communication et des stratégies digitales à élaborer quand on souhaite lancer et/ou mettre en avant son projet musical. « Faire le buzz » / « Faire des vues » … La stratégie digitale serait devenue vitale pour faire vivre un projet, et des artistes pensent à la construction de leur carrière derrière leur écran avant de penser la scène et le rapport au public. Partant de ce constat, le Flow et Artichaud Production invitent de nombreux artistes et professionnels pour remettre en perspective, déconstruire les clichés, et conseiller les artistes de musiques urbaines de la région ! Si la journée sera orientée vers les musiques urbaines, tout musicien sera évidemment le bienvenue pour échanger !

Gratuit

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille Lille-Moulins Nord



