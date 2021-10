Rap : “REYNZ + 1ère partie Carhaix-Plouguer, 18 décembre 2021, Carhaix-Plouguer.

Rap : “REYNZ + 1ère partie 2021-12-18 21:00:00 – 2021-12-18 Rue Jean Monnet Klub Glenmor

Carhaix-Plouguer Finistère

Le jeune brestois Reynz use de son charisme et de sa voix pluvieuse pour déclamer ses récits de nuits d’ivresse et de plaisirs tourmentés. La poésie des grandes plumes du rap et de la littérature française, qui inspire tant son écriture, se mêle à l’énergie contagieuse et aux ambiances électriques de la scène. En 2019, Reynz a commencé à conquérir le public de sa ville de cœur lors des premières parties de Jean Jass & Caballero, AlKpote, Kobo ou L’Or du Commun. Il exporte désormais sa verve plus à l’Ouest, et a remporté la finale régionale du Buzz Booster ainsi qu’une sélection aux auditions des Inouïs du Printemps de Bourges 2020.

Le jeune brestois Reynz use de son charisme et de sa voix pluvieuse pour déclamer ses récits de nuits d’ivresse et de plaisirs tourmentés. La poésie des grandes plumes du rap et de la littérature française, qui inspire tant son écriture, se mêle à l’énergie contagieuse et aux ambiances électriques de la scène. En 2019, Reynz a commencé à conquérir le public de sa ville de cœur lors des premières parties de Jean Jass & Caballero, AlKpote, Kobo ou L’Or du Commun. Il exporte désormais sa verve plus à l’Ouest, et a remporté la finale régionale du Buzz Booster ainsi qu’une sélection aux auditions des Inouïs du Printemps de Bourges 2020.

dernière mise à jour : 2021-09-28 par