Médiathèque communautaire de Beaucamps le Vieux, le samedi 22 janvier 2022 à 19:30 Un temps de d’échange avec des jeunes passionnés de rap qui nous présenteront leurs textes. Médiathèque communautaire de Beaucamps le Vieux 3 rue de la poste 80430 Beaucamps-le-Vieux Beaucamps-le-Vieux Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:30:00 2022-01-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaucamps-le-Vieux, Somme Autres Lieu Médiathèque communautaire de Beaucamps le Vieux Adresse 3 rue de la poste 80430 Beaucamps-le-Vieux Ville Beaucamps-le-Vieux lieuville Médiathèque communautaire de Beaucamps le Vieux Beaucamps-le-Vieux