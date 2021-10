Paris Trabendo île de France, Paris Rap Contenders – 10 Ans Trabendo Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 2 octobre 2021

de 16h à 22h

Le dimanche 3 octobre 2021

de 15h à 22h

Le Rap Contenders fête ses 10 ans ! Le RAP CONTENDERS est enfin de retour en public. Rendez-vous les 2 et 3 Octobre 2020 au Trabendo pour une édition dixième anniversaire sur 2 jours avec 12 battles et 4 premières parties. Infos jour 1 : 1ère Partie : Stand Your Ground Battles : Bath VS Od Retour à la rue x Keakr : BAD4NA VS Obic Mcs présents : Aladoum, Andra, Aparzite, Bramzo, Deuzé, Esope, Freddy Gruesum, JDM, Jeune Chilly Chill, Oliver Twist, Parano, Raccoon, Taipan, Widner ( Lawid ) Infos Jour 2 : 1ère Partie : Stand Your Ground Battles : Sedj-Sartre VS Delta-Al Retour à la rue x Keakr Mc Wheelchair VS L genius Mcs présents : Artik, Bénéfik, 2taff, Doc Brrown, Espiway, Evan, Fleyo, Franko Bucci, Frost, K5, Kanoé, Marti, Wojtek, Yessouf Ca va être du genre historique …. Spectacles -> Autre spectacle Trabendo 211 avenue Jean Jaurès Paris 75019

