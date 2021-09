Raoul + YOUNES Portail Coucou, 25 septembre 2021, Salon-de-Provence.

Portail Coucou, le samedi 25 septembre à 21:00

Younès est la conséquence de son environnement. Il y puise son inspiration pour en dégager un rap qui explore, un rap qui questionne. Son premier EP “Yoon on the Moon” lui permettra de creuser sa place en tant que plume du rap français et de se faire repérer par Fianso. Il participera à “Rentre Dans le Cercle”, émission culte du rap français sur YouTube. Artiste multi-casquette, Younès s’est aussi produit sur les scènes de théâtre en incarnant notamment Cyrano de Bergerac au Festival d’Avignon Off en juillet 2019. Bientôt à la mode nouvel EP disponible (Belem – Rilesundayz) Quelques mois après la mixtape “Même mes feuilles” Younès revient à ses premiers amours, ceux du rap pur et dur, sans topline évidente, là où le mot prime et la syntaxe est virtuose. Younès oscille avec ironie, inconscience capitaliste et conscience écologique : entre son désir “d’être à la mode” et ses envies d’oeuvrer pour sauver le monde, entre individualisme égoïste et esprit collectif. R21, c’est le nouvel EP de Raoul, rappeur toulousain signé chez Jardins Noirs. Projet aux multiples influences, il est très représentatif de l’univers pluriel de l’artiste. La R21, c’est la voiture de sa vie, celle qui a traversé les générations, celle qui l’a vu grandir, mais surtout celle qui l’a accompagné dans ses déboires : entre vices et heures sombres, Raoul oscille entre des états de contentement, et des périodes noires et difficiles, qu’il retranscrit dans ses textes. A l’occasion de cette sortie, Raoul dévoile le clip de “Trainspotting”, le premier titre du projet. On retrouve bien dans le clip l’ambiance du film auquel il est fait référence. “Trainspotting”, c’est un clip psychédélique et sombre, tout à fait à l’image de son EP, R21. Raoul s’inspire de plusieurs styles musicaux comme le jazz manouche, la chanson française et le rap. Tout commence en 2017 pour Raoul. Lors d’un tremplin à Toulouse, il est repéré par l’un des membres du jury, alors associé de Guilty (Katrina Squad) qui lui proposera, par la suite, de le signer sur le tout nouveau label Jardins Noirs. R21 est né d’une volonté de l’artiste de mettre des mots sur son quotidien. Raoul relate les histoires de sa vie, ses potes, ce qui l’entoure, mais toujours de son point de vue critique et acerbe. Pour R21, Raoul s’associe au compositeur Karma. Signé en éditions chez Jardins Noirs, Karma a déjà collaboré avec des artistes tels Zikxo et KR Malsain. Il propose une couleur sombre au projet, se mariant parfaitement avec le rap mélancolique de Raoul.

11,80€

♫♫♫

Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T21:00:00 2021-09-25T23:59:00