Raoul Lala : Opération CCR – Quand les marionnettes sortent de leur réserve Marseille 3e Arrondissement, 21 décembre 2021, Marseille 3e Arrondissement.

Raoul Lala : Opération CCR – Quand les marionnettes sortent de leur réserve Belle de Mai 1, rue Clovis Hugues Marseille 3e Arrondissement

2021-12-21 – 2021-12-21 Belle de Mai 1, rue Clovis Hugues

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement

Familles avec enfants à partir de 7 ans.



Parcours connecté ponctué d’interludes marionnettiques.



Le Mucem et les marionnettes, c’est une longue histoire et de riches collections conservées au Centre de conservation et de ressources (CCR) de la Belle de Mai.



Partez à la recherche de Raoul Lala dans les recoins les plus secrets des réserves du CCR. Guidés par une application ludique et avec une lampe torche, découvrez de manière insolite les précieuses marionnettes du musée, et notamment quelques drôles d’animaux qui sortent de leur réserve pour cet événement.



Conception et production : Le M@riolab

https://www.mucem.org/programme/evenements

