Musée d’Art et d’Histoire, le jeudi 16 juin à 18:30

Figure majeure de l’art montmorillonnais, Raoul Car-ré a infl uencé de nombreux artistes du territoire. À sa mort, en 1933, le musée municipal présentant ses toiles est créé dans le but d’honorer sa mémoire. À la fi n de la conférence, une partie du fond d’atelier acquis en 2019 par la municipalité sera présentée au public.

gratuit

Conférence Musée d’Art et d’Histoire 9 avenue Pasteur 86500 Montmorillon Montmorillon Vienne

