SHOW DANSE DES TEENAGER’S Halle aux Blés, 9 juin 2023, Raon-l'Étape.

Carrousel Show Danse Modern Jazz avec les Teenager’s.

Places limitées en vente à l’Office de Tourisme de Saint-Dié-des-Vosges et Raon l’Étape, à partir du 30 mai.. Tout public

Vendredi 2023-06-09 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-09 23:00:00. 8 EUR.

Halle aux Blés Rue Jules Ferry

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est



Carrousel Show Modern Jazz Dance with the Teenager’s.

Limited places on sale at the Tourist Office of Saint-Dié-des-Vosges and Raon l’Étape, from May 30th.

Espectáculo Carrusel Danza Jazz Moderno con los Adolescentes.

Número limitado de entradas a la venta en las oficinas de turismo de Saint-Dié-des-Vosges y Raon l’Étape, a partir del 30 de mayo.

Carrousel Show Dance Modern Jazz mit den Teenager’s.

Begrenzte Plätze sind ab dem 30. Mai im Fremdenverkehrsamt von Saint-Dié-des-Vosges und Raon l’Étape erhältlich.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES