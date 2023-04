DÎNER SPECTACLE Salle Beauregard, 29 avril 2023, Raon-l'Étape.

L’Office de la Jeunesse organise un dîner spectacle à la Salle Beauregard.

Au programme : magiciens, danseurs, chanteurs, humoristes et musiciens

Au menu : apéritif offert, terrine de courgettes au basilic et coulis tomaté / suprême de pintade, sauce abricot-cacahuète (ou estragon), accompagné de légumes et gratin / assiette de fromages / assiette de desserts.

Sur réservation. Tout public

Samedi 2023-04-29 à 19:00:00 ; fin : 2023-04-29 23:00:00. 25 EUR.

Salle Beauregard

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est



The Office de la Jeunesse organizes a dinner show at the Salle Beauregard.

On the program: magicians, dancers, singers, comedians and musicians

On the menu: aperitif offered, zucchini terrine with basil and tomato coulis / guinea fowl supreme, apricot-peanut sauce (or tarragon), accompanied by vegetables and gratin / cheese plate / dessert plate.

On reservation

La Oficina de la Juventud organiza una cena-espectáculo en la Sala Beauregard.

Programa: magos, bailarines, cantantes, cómicos y músicos

En el menú: aperitivo ofrecido, terrina de calabacín con albahaca y coulis de tomate / suprema de pintada, salsa de albaricoque y cacahuete (o estragón), acompañada de verduras y gratinada / tabla de quesos / tabla de postres.

Previa reserva

Das Jugendbüro organisiert eine Dinnershow in der Salle Beauregard.

Auf dem Programm stehen Zauberer, Tänzer, Sänger, Humoristen und Musiker

Zum Menü: kostenloser Aperitif, Zucchini-Terrine mit Basilikum und Tomatencoulis / Perlhuhnsupreme, Aprikosen-Erdnuss-Sauce (oder Estragon), begleitet von Gemüse und Gratin / Käseteller / Dessertteller.

Auf Vorbestellung

Mise à jour le 2023-04-15 par OT SAINT DIE DES VOSGES