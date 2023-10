LES FEUX DE LA RAMPE Raon-lès-Leau, 18 février 2024, Raon-lès-Leau.

Raon-lès-Leau,Meurthe-et-Moselle

Événement sur les scènes européennes. De retour de sa tournée triomphale aux quatre coins du monde. Après avoir illuminé le cœur de millions de spectateurs au Bolchoï, au Royal Opéra à Londres, à la Scala de Milan, au Metropolitan Opéra de New York, à Las Vegas, au Crazy Horse à Paris. En exclusivité nationale, celle dont la beauté fait rougir la lune, celle dont la grâce rend folle de jalousie la gazelle, celle dont la souplesse hypnotise le serpent, celle dont le talent à fait pleurer les Dieux de l’Olympe.

Mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen, Meine Damen und Herren, vous l’avez rêvé, vous l’avez fantasmé, elle revient dans son spectacle événement : Les Feux De La Rampe. La seule, l’unique, l’envoûtante : La Petite Fille Scintillante.

« Ce n’est pas juste l’histoire d’une danseuse étoile, mais l’histoire d’une femme, qui pourrait être un homme, (d’ailleurs elle est jouée par un acteur), C’est l’histoire du temps qui passe sur un être humain qui doucement perd ce qui faisait de lui un individu. Le temps qui passe c’est moche et ça fait chier ! Mais au fond de chaque vieille dame, il y a toujours une petite fille qui scintille, il suØt de savoir rallumer la lumière. » Arnault Mougenot

« Les Feux de la Rampe, met en abîme le monde du théâtre et de la représentation. Il s’agit d’une des thématiques phares de M.O//CIE. Pour cette nouvelle collaboration avec Arnault Mougenot, nous poursuivons notre recherche autour du corps, de son vieillissement, de ses transformations, et de ses danses vitales. » Hélène Tisserand

RÉSERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel : 03 29 42 22 22. Tout public

Dimanche 2024-02-18 15:00:00 fin : 2024-02-18 . 10 EUR.

Raon-lès-Leau 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est



An event on European stages. Back from her triumphant tour of the four corners of the globe. After lighting up the hearts of millions of spectators at the Bolshoi, the Royal Opera in London, La Scala in Milan, the Metropolitan Opera in New York, Las Vegas and the Crazy Horse in Paris. Exclusive to France, she whose beauty makes the moon blush, she whose grace makes the gazelle jealous, she whose suppleness hypnotizes the snake, she whose talent has made the gods of Olympus weep.

Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Meine Damen und Herren, you’ve dreamed it, you’ve fantasized it, she’s back with her show: Les Feux De La Rampe. The one, the only, the spellbinding: La Petite Fille Scintillante.

« It’s not just the story of a prima ballerina, but the story of a woman, who could be a man (in fact, she’s played by an actor). It’s the story of time passing on a human being who slowly loses what made him an individual. The passage of time is ugly and boring! But inside every old lady, there’s always a little girl who sparkles, and you just have to know how to turn the light back on. » Arnault Mougenot

« Les Feux de la Rampe (The Ramp’s Fires) takes the world of theater and performance to new depths. This is one of M.O//CIE?s key themes. In this new collaboration with Arnault Mougenot, we are pursuing our research into the body, its aging, its transformations, and its vital dances. » Hélène Tisserand

RESERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel : 03 29 42 22 22

Un acontecimiento en los escenarios europeos. De vuelta de su triunfal gira por los cuatro rincones del mundo. Después de encender los corazones de millones de espectadores en el Bolshoi, la Royal Opera House de Londres, La Scala de Milán, la Metropolitan Opera House de Nueva York, Las Vegas y el Crazy Horse de París. En un espectáculo nacional exclusivo, ella, cuya belleza hace sonrojar a la luna, ella, cuya gracia pone celosa a la gacela, ella, cuya flexibilidad hipnotiza a la serpiente, ella, cuyo talento ha hecho llorar a los dioses del Olimpo.

Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Meine Damen und Herren, lo han soñado, han fantaseado con ello, ella ha vuelto con su espectáculo: Les Feux De La Rampe. La única, la hechizante: La Petite Fille Scintillante.

« No es sólo la historia de una primera bailarina, sino la historia de una mujer, que podría ser un hombre (de hecho, está interpretada por un actor). Es la historia de cómo el tiempo pasa sobre un ser humano que pierde poco a poco lo que le hacía ser un individuo. El paso del tiempo es feo y un coñazo Pero en el fondo de cada anciana, siempre hay una niña que brilla, sólo hay que saber volver a encender la luz » Arnault Mougenot

« Les Feux de la Rampe lleva el mundo del teatro y de la representación a nuevas profundidades. Este es uno de los temas clave de M.O//CIE. En esta nueva colaboración con Arnault Mougenot, proseguimos nuestra investigación sobre el cuerpo, su envejecimiento, sus transformaciones y sus danzas vitales Hélène Tisserand

RESERVAS OFICINA DE TURISMO DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel : 03 29 42 22 22

Ereignis auf den europäischen Bühnen. Zurück von ihrer triumphalen Tournee durch die ganze Welt. Nachdem sie die Herzen von Millionen von Zuschauern im Bolschoi Theater, in der Royal Opera in London, in der Mailänder Scala, in der Metropolitan Opera in New York, in Las Vegas und im Crazy Horse in Paris erleuchtet hat. Exklusiv in Frankreich: die Frau, deren Schönheit den Mond erröten lässt, deren Anmut die Gazelle vor Neid erblassen lässt, deren Geschmeidigkeit die Schlange hypnotisiert, deren Talent die Götter des Olymp zu Tränen rührt.

Meine Damen und Herren, Ladies and gentlemen, Meine Damen und Herren, Sie haben davon geträumt, Sie haben es sich ausgemalt, sie kehrt in ihrer Show zurück: Les Feux De La Rampe. Die Einzige, die Einzigartige, die Bezaubernde: La Petite Fille Scintillante.

« Es ist nicht nur die Geschichte einer Primaballerina, sondern die Geschichte einer Frau, die auch ein Mann sein könnte (sie wird übrigens von einem Schauspieler gespielt), es ist die Geschichte der Zeit, die über einen Menschen hinweggeht, der langsam das verliert, was ihn zu einem Individuum gemacht hat. Der Lauf der Zeit ist hässlich und nervt! Aber tief in jeder alten Dame gibt es immer noch ein kleines Mädchen, das funkelt, man muss nur wissen, wie man das Licht wieder anzündet. » Arnault Mougenot

« Les Feux de la Rampe, stellt die Welt des Theaters und der Repräsentation in den Abgrund. Es handelt sich um eines der Hauptthemen von M.O//CIE. In dieser neuen Zusammenarbeit mit Arnault Mougenot setzen wir unsere Forschung rund um den Körper, sein Altern, seine Transformationen und seine vitalen Tänze fort. » Hélène Tisserand

RESERVIERUNGEN OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel.: 03 29 42 22 22

