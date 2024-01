Duo Live à la Grange de Ranton Ranton, dimanche 21 janvier 2024.

Duo Live à la Grange de Ranton Ranton Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 15:00:00

fin : 2024-01-21

Duo Live présente leur spectacle « Musiques d’hier et souvenirs d’aujourd’hui »

crêpes et buvette sur place

Duo Live présente leur spectacle « Musiques d’hier et souvenirs d’aujourd’hui »

crêpes et buvette sur place

EUR.

Ranton 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



L’événement Duo Live à la Grange de Ranton Ranton a été mis à jour le 2024-01-12 par Office de Tourisme du Pays Loudunais