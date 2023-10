Rendez-vous du bâti : Fresque de la Vallée Ranspach, 19 octobre 2023, Ranspach.

Ranspach,Haut-Rhin

Intervenants : Jérôme MAZERAND, Pays Thur Doller et Laura KWIATKOWSKI, CCVSA

La Fresque de la vallée est un «serious game» (“jeu sérieux” en français), dont l’objectif est d’engager le dialogue sur les enjeux urbains et d’identifier collectivement les transitions à mener. C’est un moyen ludique de sensibiliser le plus grand nombre à ses impacts, mais aussi de réfléchir à comment rendre nos villages désirables..

Speakers: Jérôme MAZERAND, Pays Thur Doller and Laura KWIATKOWSKI, CCVSA

La Fresque de la vallée is a « serious game » whose aim is to initiate dialogue on urban issues and collectively identify the transitions that need to be made. It’s a fun way to make as many people as possible aware of the impact of urban development, but also to think about how to make our villages desirable.

Ponentes: Jérôme MAZERAND, Pays Thur Doller y Laura KWIATKOWSKI, CCVSA

La Fresque de la vallée es un « juego serio » diseñado para fomentar el diálogo sobre cuestiones urbanas e identificar las transiciones que hay que hacer. Es una forma divertida de concienciar sobre el impacto del desarrollo urbano en el mayor número posible de personas, y también de reflexionar sobre cómo hacer que nuestros pueblos sean más deseables.

Referenten: Jérôme MAZERAND, Pays Thur Doller und Laura KWIATKOWSKI, CCVSA

Das Fresko des Tals ist ein « serious game » (?ernsthaftes Spiel? auf Französisch), dessen Ziel es ist, einen Dialog über die städtischen Herausforderungen zu führen und gemeinsam die zu vollziehenden Übergänge zu identifizieren. Es ist ein spielerisches Mittel, um möglichst viele Menschen für die Auswirkungen des Klimawandels zu sensibilisieren, aber auch um darüber nachzudenken, wie wir unsere Dörfer wünschenswert machen können.

