Feu de la Saint-Jean Ranspach, 24 juin 2023, Ranspach.

Ranspach,Haut-Rhin

Fêtez le solstice d’été tout en lumière autour du feu de la Saint-Jean. Ambiance conviviale garantie! Le feu d’artifice est programmé à 23h. Buvette sur place..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . 0 EUR.

Ranspach 68470 Haut-Rhin Grand Est



Celebrate the summer solstice in light around the Midsummer fire. Friendly atmosphere guaranteed! The fireworks are scheduled at 11 pm. Refreshment bar on site.

Celebre el solsticio de verano a la luz del fuego. El ambiente es agradable Los fuegos artificiales están programados para las 23.00 horas. Refrescos in situ.

Feiern Sie die Sommersonnenwende im Lichterglanz rund um das Johannisfeuer. Eine gesellige Atmosphäre ist garantiert! Das Feuerwerk ist für 23 Uhr angesetzt. Getränke vor Ort.

