Loire-Atlantique Atelier « épices etc…! » senteurs et couleurs – Saveurs d’octobre Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac, 25 octobre 2023, Herbignac. Atelier « épices etc…! » senteurs et couleurs – Saveurs d’octobre Mercredi 25 octobre, 15h00 Ranrouët 44410 Herbignac Inscription: 5 Dans le cadre des Saveurs d’octobre, nous vous proposons un atelier « épices etc…! » senteurs et couleurs. Atelier « épices etc…! » senteurs et couleurs. Reconnaîtrez-vous les épices du Moyen Âge ? Savez-vous comment on les utilisait ? Repartez avec une recette à faire à la maison. Durée :

1h Informations et réservations :

Réservation auprès du château. Nombre de place limité. Mais les Saveurs d'octobre c'est quoi ? C'est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C'est pour vous l'occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu'île gué­randaise.

2023-10-25T15:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:00:00+02:00

