Spectacle jeune public Antonine n’est pas chevalier qui veut 24 octobre et 3 novembre Ranrouët 44410 Herbignac Tarif unique: 6

Petite fille à l’imaginaire débordant, Antonine a créé un théâtre dans sa chambre où elle est chevalière!

Bientôt la fiction va rattraper la réalité…

Suivez son aventure parsemée de surprises !

Sur réservation au 02 40 88 96 17

Ranrouët 44410 Herbignac
02 40 88 96 17
chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
http://www.chateauderanrouet.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T15:00:00+02:00 – 2023-10-25T01:00:00+02:00

2023-11-03T15:00:00+01:00 – 2023-11-04T01:00:00+01:00

CULTURE PATRIMOINE