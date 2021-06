Toulouse Maison de quartier - centre social Rangueil Toulouse Rangueil fait son cinéma #9 : Loving Maison de quartier – centre social Rangueil Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

#### Drame de Jeff Nichols, USA, 2017, 2h03 Mildred et Richard Loving s’aiment et décident de se marier. Rien de plus naturel – sauf qu’il est blanc et qu’elle est noire dans l’Amérique ségrégationniste de 1958. L’État de Virginie où les Loving ont décidé de s’installer les poursuit en justice. Le couple porte leur affaire devant les tribunaux. Ils iront jusqu’à la Cour Suprême. Désormais, l’arrêt « Loving V Virginia » symbolise le droit de s’aimer pour tous, sans aucune distinction d’origine. **Ciné plein air sur la prairie de Rangueil / À partir de 12 ans**

