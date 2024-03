Ranger ses photos Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Guérande, jeudi 16 mai 2024.

Ranger ses photos Formation au numérique Jeudi 16 mai, 16h15 Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Sur inscription. Tarif : 15€ / Tarif réduit : 4,50€

Vous souhaitez apprendre à ranger vos photos ?

Savoir naviguer dans les différents emplacements de votre ordinateur.

Savoir transférer vos photos d’un smartphone vers le PC et les ranger dans des dossiers afin de les trier plus facilement. Participez à cette formation !

Toute l’année, la médiathèque propose un programme de formations au numérique, des séances ou cycles de formations collectives pour débuter, se remettre à niveau ou progresser en informatique ; ainsi que des RDV gratuits Culture numérique et des animations numériques.

Cycle de 3 ateliers : Jeudi 16, 23, 30 mai

de 16h15 à 17h45

Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage 2 avenue anne de bretagne Guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire

