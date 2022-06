Ranger

Ranger, 21 mars 2023, . Ranger



2023-03-21 20:00:00 – 2023-03-21 15 15 EUR Création en janvier 2023 au Théâtre National de Bretagne Le retour du grand Jacques Weber à Pau dans un texte écrit spécialement pour lui par Pascal Rambert. Deux grands noms du théâtre, un auteur et un comédien, Pascal Rambert et Jacques Weber, présenteront le fruit de leur collaboration sur la scène du théâtre Saint-Louis. Création en janvier 2023 au Théâtre National de Bretagne Le retour du grand Jacques Weber à Pau dans un texte écrit spécialement pour lui par Pascal Rambert. Deux grands noms du théâtre, un auteur et un comédien, Pascal Rambert et Jacques Weber, présenteront le fruit de leur collaboration sur la scène du théâtre Saint-Louis. Création en janvier 2023 au Théâtre National de Bretagne Le retour du grand Jacques Weber à Pau dans un texte écrit spécialement pour lui par Pascal Rambert. Deux grands noms du théâtre, un auteur et un comédien, Pascal Rambert et Jacques Weber, présenteront le fruit de leur collaboration sur la scène du théâtre Saint-Louis. dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville