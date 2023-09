Journée Grotte ouverte Rang (Doubs-25) le samedi 7 octobre 2023 rang 25250 Rang, 7 octobre 2023, Rang.

Accès : depuis Montbéliard, suivre la nationale en direction

de Besançon. A l’entrée de Rang, prendre la première sortie à

gauche et suivre le balisage sur environ 500 m.

Visite : Dès votre arrivée, vous serez guidés gratuitement

dans la cavité pour une visite d’environ 1 heure. Il s’agit

d’une cavité naturelle, sans aménagement.

Equipement : Se munir de vieux habits, de rechange pour la

sortie, c’est une rivière !, d’une paire de bottes en caoutchouc ou en plastique et de gants. Le casque et l’éclairage

sont fournis par le club. En option, la location payante de

combinaisons.

Assurance :Dans le cadre desJournées Nationales de la Spéléo, l’assurance est prise en compte par la fédération.

rang 25250 rang 25250 Rang 25250 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « olivier.gallois90@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T13:30:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

découverte sortie

na