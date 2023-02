RANDY NEWMAN LA CIGALE, 27 février 2023, PARIS.

RANDY NEWMAN LA CIGALE. Un spectacle à la date du 2023-02-27 à 19:30 (2023-02-27 au ). Tarif : 45.5 à 84.0 euros.

Auteur de nombreux chefs-d'œuvre comme Randy Newman, 12 Songs, Sail Away, Good Old Boys, et Harps and Angels, Randy Newman compose et orchestre également plusieurs bandes originales de films dont Le Meilleur, L'Eveil, Ragtime, les trois volets de Toy Story, Pur Sang, la légende de Seabiscuit, James et la Pêche géante, 1001 pattes, et plus récemment le film d'animation de Disney/Pixar Monstres Academy. Il s'est vu remettre d'importantes distinctions, notamment six Grammy Awards, trois Emmy Awards, deux Oscars, une étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood et rejoint les artistes du Rock and Roll Hall of Fame en 2013. Avec ses créations musicales à la fois émouvantes et satiriques, il a su gagner le cœur de plusieurs générations.Dark Matter, sorti en 2017 est le dernier album de Randy Newman après Harps and Angels (2008). Il avoue avoir « tenté d'innover » par rapport à ce qu'il faisait avant. L'album se compose de 9 titres aux thèmes variés allant des frères Kennedy, à la religion, les sciences et l'amour.

LA CIGALE PARIS 120, bld Rochechouart Paris

Auteur de nombreux chefs-d’œuvre comme Randy Newman, 12 Songs, Sail Away, Good Old Boys, et Harps and Angels, Randy Newman compose et orchestre également plusieurs bandes originales de films dont Le Meilleur, L’Eveil, Ragtime, les trois volets de Toy Story, Pur Sang, la légende de Seabiscuit, James et la Pêche géante, 1001 pattes, et plus récemment le film d’animation de Disney/Pixar Monstres Academy. Il s’est vu remettre d’importantes distinctions, notamment six Grammy Awards, trois Emmy Awards, deux Oscars, une étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood et rejoint les artistes du Rock and Roll Hall of Fame en 2013. Avec ses créations musicales à la fois émouvantes et satiriques, il a su gagner le cœur de plusieurs générations.

Dark Matter, sorti en 2017 est le dernier album de Randy Newman après Harps and Angels (2008). Il avoue avoir « tenté d’innover » par rapport à ce qu’il faisait avant. L’album se compose de 9 titres aux thèmes variés allant des frères Kennedy, à la religion, les sciences et l’amour.

