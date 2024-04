RANDURO À COMBES Combes, dimanche 28 avril 2024.

RANDURO À COMBES Combes Hérault

Le club 4x Combes organise le premier Randuro en Grand Orb à Combes le 28 avril 2024.

– Un parcours de 39 KM, d’environ 1700 mètres de dénivelé

– Un parcours 25KM pour 1000 mètres de dénivelé

– Un parcours Kids 10 KM pour 400 mètres de dénivelé

15 € Kid

25 € Adultes

Le tarif comprend rando + ravito + repas + boisson

10 € repas accompagnant.

Attention, il y a du dénivelé et de la difficulté technique le 25 et le 39 KM s’adressent à des vrais Enduristes à partir de 14 ans qui vont pouvoir se régaler sur nos pistes ludiques et techniques !

En difficulté, il y a des échappatoires sur tous les obstacles, pistes funs, virages relevés sauts, tables, doubles, racines, etc.

La kid des 10 ans reste accessible en dénivelé.

Places limitées à 120 personnes. 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

Combes 34240 Hérault Occitanie

