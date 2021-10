Randoween Saint-Dizier, 30 octobre 2021, Saint-Dizier.

Randoween Centre Socio-culturel 9 bis rue Marcel Thil Saint-Dizier

2021-10-30 – 2021-10-30 Centre Socio-culturel 9 bis rue Marcel Thil

Saint-Dizier Haute-Marne

Venez participer à une marche d’orientation nocturne soit dans le rôle du zombie, soit dans le rôle du survivant. Objectifs : Trouver un maximum de balise pour résoudre l’énigme. Venez avec votre plus beau déguisement, le plus horrifique sera récompensé. Potion magique offerte en fin de course !

Marche d’orientation nocturne à partir de 19h30.

+33 3 25 07 59 15

Venez participer à une marche d’orientation nocturne soit dans le rôle du zombie, soit dans le rôle du survivant. Objectifs : Trouver un maximum de balise pour résoudre l’énigme. Venez avec votre plus beau déguisement, le plus horrifique sera récompensé. Potion magique offerte en fin de course !

Centre Socio-culturel 9 bis rue Marcel Thil Saint-Dizier

dernière mise à jour : 2021-10-26 par