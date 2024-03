RANDOWEEN Brillon-en-Barrois, jeudi 31 octobre 2024.

RANDOWEEN Brillon-en-Barrois Meuse

Jeudi

Randonnée nocturne sur le thème d’Halloween au départ de Brillon-en-Barrois ! 23e édition.

Et surtout venez déguisés !!!

Et avec une lampe et votre gobelet, c’est mieux pour la planète !

Petite restauration sur place.Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-31 19:00:00

fin : 2024-10-31

Brillon-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est sportsetdecouverte@gmail.com

L’événement RANDOWEEN Brillon-en-Barrois a été mis à jour le 2024-03-19 par OT SUD MEUSE