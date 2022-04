RANDOVIGNES AVEC WINE TOUR AU DOMAINE RAPHAEL LUNEAU AU LANDREAU Le Landreau, 12 juin 2022, Le Landreau.

RANDOVIGNES AVEC WINE TOUR AU DOMAINE RAPHAEL LUNEAU AU LANDREAU Le Landreau

2022-06-12 10:00:00 – 2022-06-12 13:00:00

Le Landreau Loire-Atlantique Le Landreau

18 EUR Nantes Wine Tour vous propose tout au long de la saison estivale des balades pédestres, d’une durée de 2h30, 3 à 4 km maxi, consacrées à la visite et découverte d’un domaine et de ses vignes.

Visites guidées et encadrées par un professionnel de l’Oenotourisme de Nantes Wine Tour. Dégustation à l’issue de la balade.

Dates : les dimanches de 10h à 13h 29 mai / 12 juin / 3 juillet / 17 juillet /11 septembre ///

Chaque dimanche, un nouveau domaine viticole est à l’honneur.///

Le dimanche 12 juin: la RandoVignes est organisée au Domaine R de La Grange au Landreau///

Réservation obligatoire en ligne///

Nombre de personnes : 6 à 16 personnes (la randonnée peut être annulée si le nombre minimum de participants n’est pas atteint. ///

Formules à 18 € / personne (visite de 2h30 et dégustation de vins) et formule à 30 € /personne (visite de 2h30, dégustation de vins et 2 bouteilles de vins du Domaine viticole visité)

Les RandoVignes, des balades découverte au départ de domaine viticole. Le dimanche 12 juin la RandoVignes débute au Domaine R de La Grange au Landreau à 10h

info@nantes-winetour.com +33 2 51 71 65 74

Le Landreau

